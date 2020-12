Pucens: iepriekšējie KPV LV līderi, tostarp Kaimiņš, ir "nodevuši savus ideālus"

Viņš pauda, ka Zakatistova atkāpšanās no frakcijas vadītāja amata viņam bijis liels pārsteigums, tomēr viņš uzskata, ka partijai ir jāpaliek vienotai, atbalstot savas idejas un vīziju. Pucens skaidroja, ka personīgi par partijas līdzšinējā Saeimas frakcijas priekšsēdētāja darbību var izteikties tikai pozitīvi.

Partijas jaunā nosaukuma - "Par cilvēcīgu Latviju" - potenciālo devumu Pucens plaši komentēt nevēlējās, vien norādot, ka tika izskatīti vairāki iespējamie varianti. Viņaprāt, nosaukumā "KPV LV", iespējams, bijušas "iekodētas pretrunas", kas saistītas ar faktu, ka iepriekšējie partijas līderi, tostarp, Artuss Kaimiņš "nodevuši savus ideālus, atsakoties pieņemt vairākuma atbalstā virzītas idejas".

"KPV LV" frakcijas priekšsēdētāja biedrs skaidroja, ka partijas jaunās valdes lielākais izaicinājums tuvākajā laikā būs pašvaldību vēlēšanas, kas daudz parādīs par partijas spēju darboties arī nākotnes perspektīvā.

Par frakcijas nākotni varētu lemt pirmdien, 14.decembrī, sasauktā frakcijas sēdē, norādīja Pucens.

Savukārt frakcijas deputāte Iveta Benhena-Bēkena ("KPV LV") aģentūrai LETA sacīja, ka to, vai lēmums Zakatistovu izslēgt no partijas bijis leģitīms, tālāk būs jāvērtē juristiem, savukārt, ja lēmums tiks apstiprināts, partijas biedri, kuri ar to nav apmierināti, varēs izlemt, vai pret šo lēmumu iesniegt sūdzību.

Lūgta komentēt visu šo norišu ietekmi uz partiju un tās frakciju, viņa sacīja, ka ir pagājis pārāk neilgs laiks, lai spriestu par tālāku frakcijas un partijas darbību.

Kā ziņots, sestdien partijas "KPV LV" otrajā, sākotnēji par konkurējošu dēvētajā, biedru ārkārtas sapulcē tika izteikta neuzticība Zakatistova vadītājai valdei. Šo biedru sapulci sasauca pati Zakatistova vadītā valde.

Vienlaikus sapulcē arī tika ievēlēta jauna "KPV LV" valde. Citu biedru organizētajā biedru sapulcē 6.decembrī, kuru Zakatistova vadītā valde nodēvēja par reiderisma mēģinājumu, arī tika ievēlēta jauna valde, no kuras trīs locekļi tika pie amatiem arī sestdien apstiprinātajā valdē. Pašlaik vēl nav zināms, kā atrisināsies situācija ar divu valžu ievēlēšanu ar atšķirīgu sastāvu.

Abās sapulcēs par valdes priekšsēdētāju ievēlēts Rolands Millers, tāpat sestdien jaunajā valdē ievēlēti Ralfs Nemiro, Ēriks Pucens, Ieva Krapāne, Ramona Petraviča, Toms Andersons, Māris Možvillo, Raimonds Nipers un Mārtiņš Bremze. Līdz ar to valdē ievēlēti pieci cilvēki no pavasarī apstiprinātās valdes un trīs cilvēki no 6.decembrī ievēlētās valdes.

Ņemot vērā nodoto balsu sadalījumu, nav gan izslēgtas diskusijas, vai par atsevišķiem no ievēlētajiem valdes locekļiem ir nodots pietiekams balsu skaits, lai viņus uzskatītu par ievēlētiem.

Sestdien notika arī balsojums par Zakatistova izslēgšanu no partijas, kurā par to balsoja 95 biedri, bet pret 94, pavēstīja balsošanas platformas "lemejs.lv" pārstāve. Lai gan vēlāk radās neskaidrība, vai lēmumam pieticis balsu, Zakatistovs aģentūrai LETA apstiprināja, ka lēmums nozīmē, ka viņš ir izslēgts no partijas.

Savukārt Zakatistovs paziņoja par atkāpšanos no partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētāja amata un izstāšanos no frakcijas. Viņš aģentūrai LETA teica, ka turpinās atbalstīt valdību un darboties koalīcijā kā pie frakcijām nepiederošs deputāts.