Covid noliedzēju "burbuļus" veido viltus profili ar intīmo pakalpojumu sniedzēju profila bildēm

Evelīna Plotniece. Dzīvo Bauskā, pabeigusi 2.Bauskas vidusskolu. No Pilsrundāles. Ir attiecībās. Vairāk nekā 2000 draugu. Starp viņiem arī Sandris Točs. Savā Facebook kontā dalās ar ierakstiem un ziņām, ko publicējis Aldis Gobzems. Arī video no Atmiņas ūdens tirgotāja Jāņa Pļaviņa. Septembrī ziņo par Gobzema pieteikto piketu. Izplata viltus ziņas par to, ka Covid vakcīna jau patentēta pirms radās Covid vīruss. Mēnešiem aktīvi atrādīti ieraksti no Gaismas tīmekļa profila - tā ir vietne Telegramm aplikācijā un citviet, kur publicējas COVID noliedzēji.