Varakļānu veselības aprūpes centrā no Covid-19 miruši septiņi klienti

"No 40 klientiem mums ir palikuši 28 klienti, kuriem varam nodrošināt pilnvērtīgu aprūpi.

Uz jautājumu par to, kā Covid-19 ir iekļuvis aprūpes centrā, vadītāja atzina, ka ar Covid-19 saslimusi viena no darbiniecēm, kurai sākumā nav bijuši slimības simptomi. "Manuprāt, valstī vajadzētu noteikt, ka sociālās aprūpes centros strādājošiem darbiniekiem Covid-19 testu veic ārpus rindas. Mūsu gadījumā pagāja teju vesela nedēļa, kamēr darbinieks veica testu un mēs saņēmām informāciju par to, ka ir konstatēta saslimšana un jāveic visu darbinieku un klientu testēšana," pieredzē dalījās Inķēna.