Svētku sajūtai mājās nevajag daudz: kā radīt svētku noskaņu skandināvu stilā

Pašos tumšākajos mēnešos māju logos spožāk nekā jebkad iemirdzas Ziemassvētku gaismiņas. Egļu zariņš pie durvīm, svecītes, zvaigznes formas laterna logā – tie it kā ir vienkārši atribūti, bet tiem piemīt brīnumainas spējas radīt mājās noskaņu, kas būtiski atšķiras no ierastās ikdienas.

Šim laikam piestāv balti tekstilizstrādājumi ar tautiskiem rakstiem – galdauti, auduma salvetes, spilvendrānas, pledi, kā arī balti gaismekļi, sveces un citi līdzīgi dekora elementi gaišos toņos. Lai radītu romantisku mājīguma sajūtu, var ņemt talkā kādu gaismu caurlaidīgu audumu, piemēram, linu un izmantot to kā lampas abažūru. Šādi lampas gaisma kļūs dūmakaina un pieklusināta, izplatot siltu, maigu gaismu, kas tik ļoti piestāv Ziemassvētkiem.

Eglīšu rotājumu klāsts veikalos mainās ik gadu atkarībā no modes tendencēm. Tikmēr skandināvi, īpaši zviedri, turas pie dzimtas tradīcijām un eglīti visbiežāk dekorē ar sarkaniem bumbuļiem, salmu figūriņām un mantiņām, kas nodotas mantojumā no paaudzes paaudzē. Pirms rotājumu iekāršanas eglē izrotājiet to ar gaismiņām, kas atspoguļosies stikla bumbiņās, radot vēl krāšņāku efektu.