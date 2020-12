Jau rīt sākas labdarības maratons „Dod pieci!”

Šogad īpaši rūpīgi tiks ievēroti nepieciešamie drošības pasākumi gan stikla studijā, gan skaidras naudas ziedošanas zonā pie tās. Lai ievērotu drošības prasības, saņemtas speciālas Slimību un profilakses kontroles centra ekspertu konsultācijas, kas attiecas uz dīdžejiem, tehnisko komandu, viesiem un ziedotājiem. Šogad dīdžejus no studijas viesiem atdalīs stikla siena un viesu skaits būs ierobežots. Organizatori aicina šogad iespēju robežās izvēlēties bezskaidras naudas ziedojuma veikšanu attālināti.

Labdarības maratons “Dod pieci!” rūpīgi apsver un izvēlas atbalsta tēmu sabiedrības ziedojumu vākšanai. Jau septīto gadu tas mediju dienaskārtībā ceļ neērtas tēmas, iestājoties par cilvēciskāku vidi un pārmaiņām sabiedrībā. Statistikas dati liecina - katra trešā sieviete Latvijā atzinusi, ka ir piedzīvojusi fizisku vai seksuālu vardarbību ģimenē. Tas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Pagājušajā gadā Latvijā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmuši 1970 no vardarbības cietuši bērni, no kuriem 81% cietuši ģimenē. Saskaņā ar Valsts policijas datiem pēdējo piecu gadu laikā varmākas nošķiršanas gadījumu skaits Latvijā palielinājies vidēji desmit reižu. To pamatā visbiežāk bijusi vardarbība, kas notikusi nereģistrētā laulībā, starp vīru un sievu, māti un dēlu. Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā par 60% pieaudzis arī tiesu nolēmumu skaits par upura pagaidu aizsardzību. Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksa vērtējums vardarbības jomā Latvijai ir 38,2, kas ir augstāks nekā vidēji Eiropas Savienības valstīs (27,5).

Par labdarības maratonu “Dod pieci!”

Labdarības maratons “Dod pieci!” notiek no 17. līdz 23. decembrim. To rīko Latvijas Radio sadarbībā ar Latvijas Televīziju un sabiedrisko mediju portālu lsm.lv. Pirmo reizi projekta satura partneris ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, kas vardarbības tēmu padziļināti pēta kopš pagājušā gada. Projektu atbalsta mājokļu attīstītājs “Bonava”, Luminor banka, „Circle K Latvia” un reklāmas aģentūra “NORD DDB Riga”. Informatīvi atbalsta „TVNET Grupa”, „Clear Channel”, „Visual Media”. Tāpat “Dod pieci!” organizēšanā atbalstu sniedz vairāki uzņēmumi – New Black, Paulig, Tava skaņa, Kompānija NA, PērkamKopā, ISKU, Alan Deko, Toi-toi, Mārupes logi, Printanova, Mega sargs, Spināts un sviests, viesnīca „Radi un draugi”, Centrālā laboratorija, Magnum NT, HOSE, Nemoloko, Brinks, Zelt.

“Dod pieci!” ir daļa no starptautiska projekta „Serious Request”, kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā. Latvijā šo tradīciju iedzīvināja Latvijas Radio 5 – Pieci.lv radošā komanda. Latvijas Radio 5 – Pieci.lv ir jauniešu satura multimediāla platforma, viens no ietekmīgākajiem zīmoliem jauniešu auditorijas vidū.