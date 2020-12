Lieliska lasāmviela un dāvana dāmām!

Kad Emīlija lūdz atvest no skolas arī viņas dēlu, Stefānija ar prieku izpalīdz. Abu bērni mācās vienā klasē un ir labākie draugi, un, gluži tāpat kā Emīlija un Stefānija, labprāt pavada laiku kopā. Līdz Stefānija iepazinās ar Emīliju, slavena dizainera sabiedrisko attiecību vadītāju, viņa šajā mazpilsētā jutās pavisam vientuļa un rakstīja blogu. Tomēr rodas problēma – Emīlija pēc dēla neierodas. Lai ko teiktu policija, Stefānija ir pārliecināta: Emīlija nekad nepamestu savu bērnu. Baidoties, ka noticis kaut kas slikts, Stefānija sazinās ar citām mammām savā blogā un uzrunā arī Emīlijas vīru – tikai lai piedāvātu savu palīdzību.

No Manhetenas ekskluzīvā rajona līdz pat piepilsētai, ko dēvē par Vilidžu, kopā ar draudzenēm Sasiju, Kitiju, Kvīniju, Tildu Tiu, Merilinu un Kendaisu mums tiek dota iespēja piedalīties dažnedažādos piedzīvojumos, kuģojot pa pusmūža randiņu un attiecību jūru. Asredzīgi un ar humoru Kendaisa Bušnela raksta par mūsdienu attiecību ainavu un tipāžiem, kas tajā mīt. Par to, kā gados vecākas, saprātīgas sievietes piepeši kļūst par jaunu vīriešu mīlas un iekāres objektu, par “Monas Lisas”– vagīnu atjaunojošās lāzerprocedūras, kuru tik bieži iesaka pusmūža vecuma sievietēm, – brīnumaino efektu un par to, ar ko jārēķinās, ejot uz Tinder randiņiem, kad esi piecdesmitgadīga šķirtene.