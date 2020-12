IZM: Vecākiem nav jāapmaksā remonts par valsts naudu iegādātajām viedierīcēm

VK veica visu 119 pašvaldību aptauju, lai noskaidrotu, vai pašvaldības ministrijas sagādātās viedierīces izsniedza izglītojamajiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, kā arī to, kāda ir pašvaldību turpmākā rīcība ar tām nodotajām viedierīcēm. Atklājās, ka pašvaldības, nesaņemot informāciju no IZM par turpmāko rīcību ar viedierīcēm pēc ārkārtējās situācijas beigšanās, ir rīkojušās dažādi. Viedierīces gan tika atdotas atpakaļ skolās, un tās tiks izmantotas turpmākā mācību procesa nodrošināšanai, gan tika atstātas lietošanā izglītojamajiem, saglabājot tās pašvaldību grāmatvedības uzskaitē.

Tāpat VK noskaidroja, ka viedierīces netika izsniegtas izglītojamajiem septiņās pašvaldībās, piemēram, Stopiņu novads saņēma 31 viedierīci, bet neviena netika izsniegta izglītojamajiem, Ventspils saņēma 139 viedierīces, bet izglītojamajiem netika izsniegtas astoņas planšetes un 42 viedtālruņi, un Salacgrīvas novads no ministrijas saņēma 50 viedierīces, bet skolēniem netika izsniegtas 29 planšetes.

Tāpat pašvaldības bez ministrijas iegādātajām viedierīcēm, nodrošināja datorus no pašu resursiem, piemēram, Rīgas izglītības iestādes izsniedza lietošanā 298 datorus, Aglonas novads - 12 datorus, Balvu novads - 20 datorus, un Dobeles novads - 27 datorus.

Tajā pat laikā vairākām pašvaldībām netika nodrošinātas viedierīces nepieciešamajā daudzumā, secinājusi VK. Vairākums pašvaldību izglītojamajiem izsniegušas ne tikai no ministrijas saņemtās viedierīces, bet arī vismaz 2015 ierīces izsniegtas no izglītības iestādēs esošajām ierīcēm, no jauna iegādātas vismaz 139 ierīces un saņemtas dāvinājumā vismaz 144 ierīces.