Kādas grāmatiņas bērnībā lasīja slavenības?

Lielveikala valdes loceklis Jānis Vanags aicina ikvienu dalīties labajā un pievienoties labdarības iniciatīvā, jo uzskata, ka stāstu pasaule bērniem rada daudzas pozitīvas emocijas: “Mani puikas katru vakaru aizmieg, klausīdamies lasījumu no grāmatas. Grūtākās ir tās dienas, kad vakars jau ir ļoti vēls un jāsamierinās ar īsāku fragmentu, bet notikumi grāmatā neļauj aizmigt – vai nu pūķi iesaistījušies cīniņā, spraigs pavērsiens bērnu ceļojumu grāmatā vai kādam supervaronim izšķirīgs glābšanas brīdis. Mīļākās grāmatas ir tās, kurās notikumi savijušies ar bagātīgu fantāziju, manuprāt, Astrīdas Lindgrēnas darbus jau esam izlasījuši vairākkārt, dažus no tiem puikas lūdz lasīt paralēli – vienu vakaru no vienas grāmatas, citu – jau no otras. Tas ir neaizmirstams kopīgs piedzīvojums, pat varētu teikt – ceļojums, kurā varam doties ik vakaru neatkarīgi no apstākļiem, jo tas notiek mūsu iztēlē.”