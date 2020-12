OCTA polisi varēs iegādāties uz mēnesi; atsevišķām personu grupām paredzētas atlaides

Tas ir iemesls, kāpēc transportlīdzekļu vadītāji visbiežāk izvēlas neturpināt sezonu vai arī izbraukt bez apdrošināšanas līguma, skaidro politiķis. Apdrošināšanas pagarināšana par mēnesi būs labs risinājums sezonas paildzināšanai un samazinātu to gadījumu skaitu, kad neapzinīgi transportlīdzekļu vadītāji izvēlas braukt bez OCTA, akcentē Ģirģens. Tāpat samazināsies to gadījumu skaits, kad apdrošināšanas iegāde ir apgrūtināta naudas līdzekļu trūkuma dēļ, norādījuši ierosinājuma autori.

Deputāts norāda, ka no jaunā regulējuma ieguvēji būtu arī vēsturisko transportlīdzekļu īpašnieki, kā arī tas būtu svarīgs jaunums sezonālo transportlīdzekļu, piemēram, kuteru, lauksaimniecības un būvniecības tehnikas, īpašniekiem, kuriem ir iespēja būt elastīgākiem attiecībā uz laikapstākļiem vēlā rudenī.

Vienlaikus ar to pieņemts lēmums, ka ģimenēm, kas aprūpē bērnu ar invaliditāti, polise būs lētāka.

Grozījumi likumā arī noteic, ka no nākamā gada jūlija OCTA polisi par 40 procentiem lētāk varēs iegādāties viens no bērna vecākiem, aizbildnis vai viena persona no audžuģimenes, ja aprūpē bērnu ar invaliditāti. Polisi lētāk varēs iegādāties par vienu vieglo transportlīdzekli, kura pilna masa ir līdz 3,5 tonnām.