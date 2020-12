Circle K ziedo 40 000 eiro labdarības maratonam „Dod pieci!”

Šodien, 19.decembrī, labdarības maratons „Dod pieci!” saņēma 40 tūkstošus eiro lielu ziedojumu no „Circle K Latvia”, palīdzot cietušajiem no vardarbības ģimenē. Daļa no šīs summas iegūta „Circle K” draudzīgas starptautiskas sacensības ietvaros, kurā uzņēmuma darbinieki deviņās valstīs sacentās par vietējā labdarības projekta ziedojuma apmēra palielināšanu par 30 tūkstošiem eiro