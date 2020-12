Arī Latvija līdz 1.janvārim aizliedz pasažieru satiksmi ar Lielbritāniju

Ņemot vērā ziņas par jaunu Covid-19 paveidu Lielbritānijā, Latvijas valdība svētdien lēmusi uz laiku no pirmdienas, 21.decembra, līdz 1.janvārim aizliegt starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz un no Apvienotās Karalistes, tādējādi cenšoties pasargāt sabiedrību no jaunā koronavīrusa paveida izplatības Latvijā.