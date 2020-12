Noslēdzies labdarības maratons "Dod pieci!" - saziedoti 402 065 eiro

Par labdarības maratonu “Dod pieci!”

Šogad labdarības maratons “Dod pieci!” notika jau septīto reizi īsi pirms Ziemassvētkiem - no 17. līdz 23. decembrim. To rīko Latvijas Radio sadarbībā ar Latvijas Televīziju un sabiedrisko mediju portālu lsm.lv. Pirmo reizi projekta satura partneris bija Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, kas vardarbības tēmu padziļināti pēta kopš pagājušā gada.

Projektu atbalstījuši: mājokļu attīstītājs “Bonava”, Luminor banka, „Circle K Latvia” un reklāmas aģentūra “NORD DDB Riga”.

„Clear Channel”, „Visual Media”. Tāpat “Dod pieci!” organizēšanā atbalstu sniedz vairāki uzņēmumi – Valsts Radio un Televīzijas centrs, New Black, Paulig, Tava skaņa, Kompānija NA, PērkamKopā, ISKU, Alan Deko, Toi-toi, Mārupes logi, Printanova, Mega sargs, Spināts un sviests, Hestia Hotel Group viesnīca „Radi un draugi”, Centrālā laboratorija, Magnum NT, HOSE, Nemoloko, Brinks, Zelt, Snack Tales, Eglupiegade.lv, Pica Lulū, Woolig.

“Dod pieci!” ir daļa no starptautiska projekta „Serious Request”, kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā. Latvijā šo tradīciju iedzīvināja Latvijas Radio 5 – Pieci.lv radošā komanda. Latvijas Radio 5 – Pieci.lv ir jauniešu satura multimediāla platforma, viens no ietekmīgākajiem zīmoliem jauniešu auditorijas vidū.