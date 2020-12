Aicina jaunas sievietes pieteikties bezmaksas kursiem IKT prasmju apguvei

Līdz ar to īpaši tiek aicinātas pieteikties dalībnieces ne tikai no Rīgas, bet arī no reģioniem. Sievietēm ir iespēja pieteikties mācībām sešās mācību jomās - projektu koordinators, informāciju sistēmu testētājs, klientu apkalpošanas speciālists, datu analītiķis, datu aizsardzības speciālists un digitālo mediju praktiķis.

Pēc NVA datiem, šā gada 17.decembrī no 78 reģistrētām bezdarbniecēm vecumā no 18 līdz 29 gadiem iepriekšējā nodarbošanās bija saistīta ar informācijas tehnoloģiju (IT) profesijām. NVA reģistrētās bezdarbnieces vēlas apgūt tādas ar IT saistītās profesijas kā datu ievades operators, grafiku dizainers, programmētājs, informācijas ievadīšanas operators un citas. Tai pat laikā NVA datu bāzē 18.decembrī bija aktuāla 265 vakances IT jomā.