Pirmie iespaidi: Renault CLIO E-TECH Hybrid

Visādi citādi mazākais no Renault hibrīdiem ir tipisks mazās klases auto ar drīzāk divām nekā trim sēdvietām aizmugurē un bagāžnieku, kurā var ielikt ragaviņas un vēl šo to. No vadītāja viedokļa CLIO ir pilnīgi pietiekams automobilis ar ērtu sēdpozīciju, pārskatāmu paneli, viegli aizsniedzamu centrālo skārienekrānu (ar 9,3 collu diagonāli tas, starp citu, ir lielākais klasē) un grozāmajām vecā parauga klimata regulēšanas ripām. Ja dosies izmēģinājuma braucienā, novērtēsi šī auto ārējo trokšņu izolāciju, balstiekārtu, kas komfortabli tiek galā pat ar tādiem izaicinājumiem kā sliežu ceļi un bruģis uz Gaisa tilta. Ja iejutīsies pasažiera lomā, secināsi, ka vietas nav daudz, taču mazās klases auto ir tīri labi piemērots ceļojumam Latvijas robežās. Jā, attālums starp priekšējā sēdekļa atzveltni un aizmugurējo sēdekli nav liels, taču iekāpšana ir ērta un sēdēšana - komfortabla. Par to jāpateicas pietiekami atgāztai aizmugurējā sēdekļa atzveltnei.