“Dakter, palīdziet, nav, kas strādā!” Ģimenes ārsta pandēmijas ikdiena

“Atceros, tas bija sestdienas vakars, kad man piezvanīja aprūpes centra vecākā māsa un informēja, ka ar Covid-19 saslimusi pēdējā no astoņām medmāsām. Mūsu aprūpes centrā lielākoties strādā pieredzējušas medmāsas gados, un slimība viņas skāra diezgan smagi. Nebija tā, ka viņām tikai jāpaliek karantīnā un varēja atgriezties darbā – atveseļošanās process ritēja diezgan smagi. Tajā vakarā vecākā māsa man skaidri pateica to, ko nekad nebiju domājis dzirdēt:

“Lai saprastu situācijas nopietnību – aprūpes centrā ir līdz 230 pacientu, no kuriem ap 40 katru dienu nepieciešama izgulējumu, trofisko čūlu pārsiešana, kā arī insulīna injicēšana 3-4 reizes dienā un katru dienu ir jāsagatavo un jāizsniedz 200 zāļu porcijas. Pēc apjoma tā ir tāda neliela lauku slimnīca. Un te nav runa par zāļu salikšanu ailītēs un izsniegšanu. Katram pacientam ir nepieciešami vairāki medikamenti dienā, un vidēji tas ir 1500 medikamentu vienību, daudziem pacientiem jāpalīdz zāles paņemt, ielikt mutē, uzdzert ūdeni.”

Brīvajā laikā dakteris aizraujas ar grāmatu lasīšanu, bet pēdējos mēnešus tām vairs neatliek laika. Viņš atzīst, ka brīvos brīžus atlicina vien ģimenei - sievai un bērniem. “Paldies Dievam, sieva arī ir ārste, tāpēc labi izprot manu darbu, piemēram, kad es, tāpat kā daudzi kolēģi, uz darbu devos arī Ziemassvētkos. Biju pie saviem “Mežciema” pacientiem. Gluži vienkārši nevarēju viņus vairākas dienas atstāt bez aprūpes, it īpaši šobrīd, kad daudziem no viņiem veselības stāvoklis ir ļoti smags.

FOTO: no personiskā arhīva

Citus gadus ar kolēģiem mēdzām apsveikt viens otru dzimšanas dienā, atzīmēt Ziemassvētkus, tas tuvināja, bet tagad tā visa pietrūkst. No vienas puses pandēmija apvieno mediķu pūles, bet, no otras puses, tīri cilvēciski pandēmija mediķus ir attālinājusi, taču ceru, ka ne uz visiem laikiem.

Man bija tik labs prāts, redzot, kā virkne sociālo darbinieku pašaizliedzīgi turpina savu darbu un dara vairāk, nekā ietilpst darba pienākumos. Mums trūka aprūpētāju, kas nomaina gultasveļu, pamperus, vingrina un maina gulēšanas pozīciju gulošajiem pacientiem. Daļa no aprūpes centra administrācijas, mūsu direktora vietniece, fizioterapeits un citi kolēģi gāja dalīt zupas porcijas, pagrozīt gulošos pacientus, jo tobrīd tas vienkārši bija jādara, lai pacienti izdzīvotu, to atlikt nevarēja.” Sarunas nobeigumā Ingars Burlaks saka: “Paldies viņiem! Bez šīs palīdzības pacienti pēc nedēļas būtu miruši, nevis no Covid-19, bet gan komplikācijām. Tādi smagi apstākļi gan norūda, gan parāda, kurš ir spējīgs drosmīgi rīkoties.”