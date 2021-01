Valsts galvotā studējošo kredīta apmērs būs 350 eiro

No šī gada valsts galvotā studējošo kredīta apmērs būs fiksēta summa - 350 eiro mēnesī, kas orientējoši būs tikpat, cik 2020.gadā, noapaļojot summu, - to paredz valdībā iepriekš pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem.