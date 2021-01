Stacionāros ievietoto Covid-19 slimnieku skaits pirmoreiz pārsniedz 1100

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 13 pacienti, tostarp viens pārvests. Bet kopumā no stacionāriem izrakstīto skaits sasniedzis 3537, kuru vidū ir arī mirušie Covid-19 pacienti.

Starp mirušajiem divi cilvēki ir vecumā no 45 līdz 55 gadiem, deviņi vecumā no 60 līdz 70 gadiem, četri vecumā no 70 līdz 80 gadiem, septiņi vecumā no 80 līdz 90 gadiem, bet divi vecumā no 90 līdz 95 gadiem.