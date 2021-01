Pašvaldība izgaismos Ziemassvētku kauju piemiņas vietu Ložmetējkalnā

Pašvaldībā skaidroja, ka pēdējos gados viena no pasākuma kulminācijām bija pašvaldības iedibinātais lāpu gājiens no Ziemassvētku kauju muzeja "Mangaļi" līdz Ložmetējkalnam, kas pulcēja gan jaunsargus, gan ikvienu interesentu. Šoreiz gājiens netiek organizēts, bet septiņus kilometrus garais ceļa posms būs "iezīmēts" ar atstarojošiem kontrolpunktiem, lai tām ģimenēm vai individuālajiem gājējiem, kas šogad izlems šo ceļa posmu jeb personīgo gājienu noiet, būtu iespējams to izdarīt bez sarežģījumiem. Iedzīvotāji aicināti ņemt līdz gan lāpas, lai izgaismotu sev ceļu, gan telefonus, kuros ievadīt maršruta koordinātes. Īpaši izveidots maršruts, kas ļaus precīzi orientēties ceļa posmos, elektroniski apskatāms pašvaldības mājaslapā.