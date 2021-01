Politologi par Viņķeles atstādināšanu: Labāk šausmīgas beigas, nekā bezgalīgas šausmas

Kažoka: Premjers vairs neredzēja citu izeju no situācijas

"Kaut kā šai situācijai, kur premjers acīmredzami neuzticas veselības ministrei bija jāatrisinās. Acīmredzot, premjers vairs neredzēja citu izeju no situācijas."

"Skaidrs, ka spriedze bija ilga un premjers nevar vadīt komandu, kurā ir ministri, kuriem viņš acīmredzami neuzticas. Kaut kādā brīdī kļuva skaidrs, ka vienam no viņiem ir jāaiziet," vērtē Kažoka.

Eksperte pauda, ka valdības kadru maiņa bijusi paredzama no paša sākuma. "Šī valdība tika sastiķēta kopā no dažādām partiju apvienībām, no kurām divas ir ļoti nestabilā situācijā. KPV LV ir izjucis, bet attīstībai par ir partiju savienība, kur katrai partijai ir savas intereses un savi cilvēku resursi, kas vai nu ļauj nomainīt kādus ministrus vai neļauj."