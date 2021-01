Pandēmijā interese par zaļo dzīvesveidu nezūd: 10 veidi, kā dzīvot dabai draudzīgāk

„Visā pasaulē ir vērojama tendence, ka no “zaļajiem” risinājumiem vismazāko atsaucību gūst tie, kurus cilvēki uzskata par sarežģītiem un grūti īstenojamiem. Tādi ir, piemēram, koplietošanas pakalpojumi, kā mēbeļu un apģērba īre, atbildīga ceļošana, atsakoties no lidojumiem un plānojot izbraucienus tuvāk mājām, kā arī jauno tehnoloģiju – saules bateriju, elektromobiļu u. tml. – ieviešana dzīvē. Jo vieglāk risinājums ir ieviešams ikdienā, jo lielāka iespēja, ka cilvēki to patiešām izvēlēsies,” uzskata IKEA korporatīvās komunikācijas vadītāja Baltijas valstīs Renata Dante. Viņa pastāsta, ka aptaujā noskaidrojies: cilvēkus visspēcīgāk motivē pārmaiņu ietekme uz veselību.