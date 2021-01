2021. Vakcīnas gads

Savukārt Oksfordas zinātnieku grupa ir izvēlējusies šimpanžu vidū biežāk sastopamo adenovīrusu. Adenovīrusu veidu izvēle pamatota ar to, ka iespējams, tomēr daudziem cilvēkiem jau ir dažāda veida antivielas uz adenovīrusu, jo tas ir vīruss, ar ko mēs katru sezonu sastopamies. Un, ja mēs izmantojam cilvēka adenovīrusa vektoru, tomēr mūsu jau esošā imūnsistēma varētu bloķēt šo imūno atbildi. Tāpēc tika izvēlēts vīrusa vektors, kas cilvēkam ir mazāk pazīstams, iespējams, panākot augstāku efektivitāti. Vakcīnu saņēmējiem nav jauztraucas par nevienu no šiem vektoriem, jo tie cilvēkam ir nekaitīgi. Tie ir padarīti nekaitīgi - nespēj vairoties - nav dzīvi un nekādā gadījumā nevar paši ierosināt adenovīrusa infekciju. Tagad mēs arī dzirdam, ka šie abi zinātniskie institūti sadarbojas arī savos zinātniskajos novērojumos un rezultātos. Tas ir viennozīmīgi apsveicami, jo tādējādi mēs varēsim iegūt arī daudzas atbildes. Bet no efektivitātes, iedarbīguma, kvalitātes un drošības viedokļa es teiktu, ka no visām vakcīnām, kas ir EK portfelī, es nevarētu izcelt kādu no tām kā labāku, vairāk vai mazāk efektīvu.