Parādi bērnam šo multenīti par sejas masku drošību!

“Strādājot ar bērniem, esmu novērojusi, ka viņi ir gatavi pieņemt pārmaiņas un noteikumus, ja viņiem, gluži tāpat kā mums, pieaugušajiem, izskaidro to nepieciešamību. Masku nēsāšana ir vienkārša, droša, un var pasargāt mūs ne tikai no Covid-19, bet arī no citiem slimību ierosinātājiem un alergēniem, ko medicīnā zinām jau sen. Ceru, ka šī animācijas filmiņa būs vērtīgs palīgs sarunu uzsākšanai ar mūsu mazākajiem sabiedrības pārstāvjiem,” stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāte Snipe.