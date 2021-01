Kloviņš: Cerības, ka mēs no jaunā vīrusa paveida varēsim izvairīties, ir ļoti mazas

Kloviņš uzsvēra, ka ziņas no Ogres slimnīcas nav bijušas balstītas uz laboratoriskiem novērojumiem.

Par spīti viltus trauksmei, cerības, ka mēs no jaunā varianta varēsim izvairīties, ir ļoti mazas.

Vīrusa klātesamība tiekot pētīta no diagnostikas laboratorijām un Latvijas infektoloģijas centra iegūtus vīrusa paraugus, kuru analīzei izmantotā metode atšķiras no ierastā Covid-19 testa.

Mēs analizējam aptuveni 2-3% no visiem saslimšanas gadījumiem, vairāk ar izmantoto metodi izanalizēt nav iespējams. Labās ziņas ir tādas, ka tas liecina, ka vīruss nav izplatījies Latvijā."

Kloviņš akcentē, ka: "Svarīgāk par to, ka mēs to atrodam, ir saprast, cik nozīmīgu daļu no visiem saslimšanas gadījumiem šis jaunais vīruss radīs, tādēļ turpinām monitorēt situāciju."