"Mozaīka": Satversmes 110. panta grozījumu iniciatīva - ciniska un nepatriotiska

Vientuļie vecāki, viendzimuma pāri, šķiršanās, atkārtotas laulības, bērni no iepriekšējām attiecībām – visu, kas neiederējās baltā žoga iekļautajā ainā, nospieda, noslēpa, nokaunināja, izmeta aiz borta, aizmirsa un nekad nelaida atpakaļ. Daudzu vēsturisku traumu rezultātā mēs Latvijā nesam dubultu slogu. No vienas puses, tas ir skarbais padomju okupācijas mantojums – laiks, kad atšķirīgo, tai skaitā cilvēkus, kas mīlēja sava dzimuma cilvēkus, ieslodzīja trakonamos, vajāja, lika cietumā. No otras puses, “ideālās pasaules” sapņi, kas vairākās paaudzēs palika neizsapņoti – baltie žogi, pilnās, nevainojamās ģimenes un 1,5 ideāli bērni. Taču pasaule nestāv uz vietas – izrādās, ka atšķirīgo var neslēpt un nenocietināt. Izrādās, ka vērtība ir katram cilvēkam, arī tam, kura ģimene nav uz Hallmark kartītēm (starp citu, tagad ir!). Izrādās, ka sievietēm ir gan balss, gan izvēle. Paliek sarežģītāk, bet sabiedrība no tā tikai iegūst. Bērni redz atšķirīgus no sevis bērnus. Mēs dzirdam dažādas valodas, papildus savējai.