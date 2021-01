Ceremonijā piedalījās 600 diplomāti, senatori un citi sabiedrības viesi. Divi tūkstoši fanu sagaidīja pāri iznākam no baznīcas, bet kāzu ballītē līksmoja ap 900 viesu, nemaz nerunājot par pieaicināto presi.

Katrai kāzu detaļai bija vajadzīgs apstiprinājums no vecāka Kenedija. Arī līgavas kleitai. Šis būs kleitas stāsts.

Afroamerikānietes Annas Lovas radītais brīnums no 45 metriem auduma

Dienā, kad Žaklīna Lī Buvjē apprecējās ar Džonu Ficdžeraldu Kenediju, viņa bija tērpusies afroamerikānietes Annas Lovas (Ann Lowe) pēc pasūtījuma dizainētajā līgavas kleitā. Annas Lovas talantu neviens neapstrīdēja, bet viņas meistardarbus nekad publiski nereklamēja ar viņas vārdu, jo viņai bija "nepareiza" ādas krāsa... Bet par to stāsts mazliet zemāk.

Kleita, kas izgatavota no 45 metriem ziloņkaula tafta, bija dramatiskā “New Look” siluetā, kas bija modē 1950. gadu sākumā.

Kleitai piestiprinātais ņieburs, kas darināts no savītām auduma strēmelēm, atklāja smalko Žaklīnas kakla līniju un porcelānam līdzīgo dekoltē. Viduklī tafta auduma strēmeles tika sapītas skujiņas rakstā.

Viņas rotaslietas bija minimālas: viena ģimenes pērļu virtene, dimanta lapu piespraude (kāzu dāvana no Džeka vecākiem) un briljantiem rotāta aproce, ko Džeks viņai uzdāvināja naktī pirms kāzām.

Viņas kāzu pušķī bija baltas un rozā orhidejas,” Ketlīna Treisija raksta savā grāmatā "Everything Jacqueline Kennedy Onassis Book: A American Icon".

Desmit dienas pirms lielās dienas Annas Lovas šūšanas darbnīcā negaidīti pārplīsa caurule, no kuras uz lielākās daļas kleitu, tostarp pašu galveno - līgavas, izšļācās netīrs, rūsains ūdens.

Anna Lova bija afroamerikāniete - viņas vecmāmiņa savulaik bija verdzene. Piecdesmitajos gados attieksme pret afroamerikāņiem bija dažāda, aizvien bija vietas, kur šai rasei neļāva to, ko visiem pārējiem cilvēkiem. Ar Annu arī saistās divi diskriminējoši stāsti. Pirmkārt, kleitas autori noklusēja, nebija pieņemts, ka augstākajai sabiedrībai tērpus darina melnādainie, tomēr viņas talants Kenedijiem lika uz to pievērt acis un sakost zobus. Otrkārt,

FOTO: John F. Kennedy Presidential Library and Museum

FOTO: John F. Kennedy Presidential Library and Museum

Pēc Džeka un Žaklīnas meitas Kerolainas Kenedijas vārdiem, viņa atrada mātes kāzu kleitu saburzītu "Lord and Taylor" kastē kādā noliktavā. Kopš tā laika Džona Kenedija bibliotēka un muzejs Bostonā ir pielicis lielas pūles, lai to saglabātu. Kleita tika izstādīta 2003. gadā īpašas pagaidu izstādes laikā, lai godinātu pāra piecdesmito kāzu gadadienu.

Džona F. Kenedija bibliotēkas un muzeja rīcībā ir precīza kleitas papīra kopija. To 2004. gadā izveidoja Izabella de Borhgrava un Rita Brauna. Kopija tika izrādīta 2013. gadā, par godu pāra sešdesmitajai kāzu gadadienai. Tomēr tehniski šī kleita nav vienīgais eksemplārs.

Patiesība bija tāda, ka kāzu kleita nebija Žaklīnas gaumē. Viņa to salīdzināja ar lampas abažūru. Faktiski to varētu droši teikt par daudziem viņas kāzu elementiem. Atšķirībā no Džeka Kenedija un viņa tēva Žaklīna bija “klusa, atturīga sieviete”, kurai nepatika būt sabiedrības uzmanības centrā.