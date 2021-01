Ziemas prieki rada biežas bērnu traumas. Vecākiem jābūt apdomīgiem!

Attiecīgi ievērojami pieaudzis arī to gadījumu skaits, kad traumu dēļ pacienti stacionēti un bērniem nepieciešams slimnīcā uzturēties ilgāku laiku.

"Bērnu traumatisma statistikas rādītāju augstākais punkts vasaras un ziemas brīvlaikos un nedēļas nogalēs nav pārsteigums. Pavadīt laiku ārā un priecāties ir veselīgi un nepieciešami! Mūsu rūpēs par bērnu veselību ietilpst pienākums atgādināt būt arī piesardzīgiem un pēc iespējas izvairīties no traumu gūšanas. No sadzīviskām neuzmanības traumām mūs var pasargāt pārdomāta sezonai piemērotu apavu izvēle, bet no traumām, kas gūtas ziemas prieku laikā, bērnus var pasargāt pārdomāta rīcība," saka Bērnu klīniskās universitātes bērnu traumu, ortopēdijas un mugurkaula ķirurgs Jānis Upenieks.