Saeima rosina premjeru veidot darba grupu Covid-19 uzliesmojuma izvērtēšanai aprūpes centros

Sociālo un darba lietu komisijas deputāti vakar un šodien skatīja jautājumu par situāciju SAC Covid-19 pandēmijas apstākļos, taču neguva pārliecību par to, ka patlaban tiktu realizēts veiksmīgākais rīcības plāns, lai pasargātu valsts un pašvaldību SAC iemītniekus no inficēšanās ar Covid-19.

Situācijas izpētes darba grupā deputāti aicina iesaistīt gan valsts, gan pašvaldību resoru pārstāvjus, tajā skaitā no Veselības ministrijas, LM un pašvaldībām. Deputāti rosina ne tikai izvērtēt līdzšinējo darbību, bet arī apzināt visus iespējamos riskus. Tāpat tiek aicināts institūcijām sadarboties, lai nekavējoties izstrādātu funkcionālus risinājumus.

Saeimas deputāte Elīna Zālīte-Grosa (JKP) šodien komisijas sēdē sacīja, ka tas, ka SAC ir infekcijas perēkļi, bija zināms jau pavasarī, bet viņai radusies pārliecība, ka LM to sapratusi tikai vakar, kad rosināja iepirkt Covid-19 antivielu eksprestestus SAC darbinieku testēšanai. Viņa uzskata, ka tā ir nolaidība, par kuru kādam būtu jāuzņemas arī atbildība.

Savukārt deputāts Andrejs Klementjevs (S) uzsvēra, ka nedrīkst nošķirt valsts un pašvaldību SAC, kā to patlaban dara LM. Visās aprūpes iestādēs, neatkarīgi no to piederības, ir jābūt vienotai kārtībai, kā tiek ievēroti noteiktie ierobežojumi. "Nav pieļaujami gadījumi, ka šādos apstākļos pansionātā tiek rīkoti Jaungada pasākumi, kuros aicina piedalīties citus cilvēkus," pārmeta Klementjevs.