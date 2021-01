Nākamnedēļ mediķi saņems vakcīnas pret Covid-19 otro devu

Līdz ar to nākamajās nedēļās vakcinācijas temps būs līdzvērtīgs iepriekšējās nedēļās novērotajam.

Kopumā Latvija līdz šim ir saņēmusi 31 425 vakcīnas devas. Vēl mēneša beigās, nedēļā no 25.janvāra, plānots saņem "Moderna" vakcīnu piegādi - 2400 devas. Nedēļā no 8.februāra plānota 4800 "Moderna" vakcīnu devu piegāde. Vēl 15 600 "Moderna" vakcīnu devas gaidāmas februāra beigās. Par visām minētajām piegādēm vēl nav saņemts gala apstiprinājums no ražotāja.