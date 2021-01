Pētījums: pandēmija izmainījusi Latvijas iedzīvotāju priekšstatu par to, kas ir labs mājoklis

Tas izskaidro, kāpēc pandēmijas sākumā daudziem bija tik grūti pieņemt ierobežojumus - cilvēku emocionālā pašsajūta pasliktinājās. Šajā laikā daudzi bija spiesti pārveidot savu mājokli, padarot to piemērotu darbam, mācībām un sportam. Taču, aprodot ar situāciju, mājas kļuva par tādu kā atbalsta punktu vai vietu, kur patverties no neziņas pilnās ārpasaules, un pavēra bezgalīgas iespējas, pat neizejot pa mājas durvīm. Daudziem šajā laikā bija jāmaina mājokļa iekārtojums, lai ērti būtu visiem mājiniekiem. Pirms pandēmijas ierobežojumiem daļa cilvēku neapzinājās sava mājokļa daudzās priekšrocības,” stāsta psihoterapeits Artūrs Miksons.

“Pavadot tik daudz laika mājās, daudzi bija spiesti biežāk gatavot ēdienus, un 24 % respondentu atzina, ka to darīja ar prieku un labprāt to darītu arī turpmāk. Cilvēki atklāja jaunus veidus, kā pavadīt laiku kopā ar ģimeni, un viņiem patika gan tas, gan darbs mājās. Attiecīgi 36 % un 21 % respondentu plāno to darīt arī tad, kad pandēmija jau būs pagātne,” stāsta IKEA interjera dizaina nodaļas vadītājs Darius Rimkus.