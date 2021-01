Priekšpiedziņa? Pilnpiedziņa? Klasika? Šim MINI Countryman ir visas trīs!

Normunds Avotiņš, TV Auto ziņu vadītājs: "To, ka mums darīšana ar jaunākās paaudzes Mini Countryman, nekļūdīgi var noteikt pēc pakaļējiem lukturiem. Tāpat kā mazajam Mini, to zīmējums atgādina Apvienotās Karalistes karogu."

Tagad nākamais jautājums - kāpēc S burts restē ir nevis sarkans, kā pienāktos Cooper S, bet gan zaļš? Izrādās, ka šis Mini ir elektrificēts. Pieradījums ir aiz vāciņa mašīnas sānos. Šis Countryman ir plug - in hibrīds!

FOTO: Ekrānuzņēmums no TV Auto ziņām

Pusotra litra trīs cilindru benzīna turbodzinējs no Countryman Cooper papildināts ar elektromotoru un gaitas bateriju, kuras ietilpība no sākotnējām 7,7 kilovatstundām feislifta modelim palielināta līdz desmit, bet elektriskā sniedzamība no 55 līdz 61 kilometram. Sistēmas summārā jauda ir 220 zirgspēku.