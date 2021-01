Pērn vairāk nekā puse no Vides dienestā saņemtajām sūdzībām bijušas par sliktu smaku

No visiem saņemtajiem ziņojumiem, kas bija VVD kompetencē, 54% gadījumu ziņots par traucējošām smakām, katrs piektais no tiem VVD pārbaudes laikā apstiprinājās.

Kļaveniece stāstīja, ka visbiežāk iedzīvotāji VVD ziņojuši par traucējošu smaku Rīgas pilsētā, par ko saņemti vairāk nekā 560 ziņojumi. Rīgas pilsētā visbiežāk iedzīvotāji ziņojuši par traucējošu smaku Rīgas Brīvostas apkārtnē, kā arī Bolderājas apkārtnē, kur ziņojumi saņemti par AS "Latvijas finieris" un SIA "Noliktavu parks" darbību.

Kopumā 65% no visiem ziņojumiem par traucējošu smaku 2020.gadā reģistrēti Rīgā un Pierīgas novados. Savukārt, Vidzemē reģistrēti 17% no visiem ziņojumiem, Kurzemē - 12%, Zemgalē - 5% un Latgalē - 1%, sacīja Kļaveniece.

Tā, piemēram, Vidzemē, 110 ziņojumi saņemti par SIA "Staļi" darbību. Tā kā šis uzņēmums atrodas Priekuļu novadā, bet ļoti tuvu robežai ar Cēsu novadu, iedzīvotāju ziņojumi saņemti gan par traucējošu smaku Cēsu novadā pavisam saņemti 64 ziņojumi, no tiem 59 par "Staļi" darbību, gan Priekuļu novadā pavisam kopā 53 ziņojumi, no tiem 51 par "Staļi" darbību. Vidzemē sūdzības saņemtas arī par traucējošu smaku Limbažu novadā - visbiežāk par AS "Limbažu siers" un SIA "Grow Energy" darbību.