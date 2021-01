"Maxima" vakcinācijas veikšanai rosina izmantot lielveikalu infrastruktūru

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka no 28.decembra Latvijā kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas. Līdz šim valstī ir vakcinēti vairāk nekā 16 000 iedzīvotāju, no kuriem daļa saņēmusi jau nepieciešamās abas vakcīnu devas.