Paku sūtījumu nozare pārslogota; aicina iesaistīties arī sabiedrību

PKB aicina iedzīvotājus iespējami īsā laikā pēc informācijas saņemšanas izņemt savus sūtījumus no paku termināliem vai sagaidīt kurjeru norunātajā laikā un vietā.

Maksimāli ātri izņemt paciņu no paku termināla, izvairīties no atkārtotām kurjeru piegādēm (būt uz vietas piegādes brīdī) un no piegādes adreses vai dienas maiņas utt., jo loģistikas procesu pārplānošana rada vēl lielāku slodzi uz piegāžu nodrošināšanas ātrumu,” uzsver Dimitris.