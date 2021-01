Vai Baidenu meita Ešlija "kāps" Ivankas Trampas kurpēs?

CNN pārraidītajā intervijā Ešlija Baidena, lai gan norādīja, ka no bijušās Trampu ģimenes nav saņēmuši nekādus padomus par to kā dzīvot ASV prezidentu ģimenei, domā, ka viņi ar visu lieliski tiks galā.

"Trampi neveic tradicionālo protokolu; žēl, bet es domāju, ka mums ar to viss būs kārtībā," sacīja Ešlija Baidena.

Intervijā Ešlija sacīja, ka atšķirībā no prezidenta Donalda Trampa meitas Ivankas Trampas viņai nebūs darbs tēva administrācijā. Līdz ar to sabiedrība nevarēs sekot līdzi izskatīgās meitas izgājieniem Baltajā namā.

Ešlija Baidena ir vienīgais Džo un Džilas Baidena bērns. Ievēlētajam prezidentam no pirmās sievas bija divi dēli - Bo un Hanters, kā arī meita Naomi. 1972. gadā notikušajā autoavārijā viņa sieva Nīllija un meita Naomi, kas bija zīdainis, traģiski gāja bojā.

Ešlija bieži runā par ciešo saikni ar Bo, kurš nomira no smadzeņu vēža 2015. gadā, un sacīja, ka tad, kad viņas tēvs nodos amata zvērestu, viņa zina, ka Bo "būs kopā ar mums".

Ešlija Baidena CNN intervijā arī pastāstīja par saviem vecākiem. "Džo vissvarīgākais vienmēr ir ģimene, tāpēc mums joprojām ir noteikums pret tēva komandas biedriem, ka neatkarīgi no tā, kur atrodas tētis, neatkarīgi no tā, kurā sanāksmē viņš piedalās, ja kāds no bērniem zvana, tas nekavējoties ir jāpaziņo prezidentam."