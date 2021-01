Aiz pārgalvīgas braukšanas slēpjas apspiestas emocijas

"Anonimitāte cilvēkam ļauj uzvesties brīvāk un bieži vien, kā liecina pētījumu dati, arī ļaunprātīgāk. Apziņa par to, ka no malas neviens mani neatpazīs, ļauj atbrīvoties no ikdienā pastāvošajām morālajām un ētiskajām uzvedības normām. Ļoti labi to var novērot, piemēram, interneta vietņu komentāru sadaļā.