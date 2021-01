Par rupju Covid-19 ierobežojumu pārkāpšanu uz laiku atstādināta Ogres pašvaldības policijas vadība

Amatpersonas no amata atstādinātas ar 21.janvāri, bet ne ilgāk kā uz trīs mēnešiem, par atstādināšanas laiku neizmaksājot darba samaksu. Atstādināšanas laikā Ulmanim un Dičam aizliegts atrasties savā darba vietā un veikt kādus amata pienākumus.

Pašvaldībā skaidro, ka dienesta pārbaude un attiecīgi Ulmaņa un Diča atstādināšana no darba pienākumiem uz laiku ir saistīta ar televīzijas raidījuma "Bez Tabu" vēstīto, ka viņi abi pusdienojuši kafejnīcā "Rush Cafe" Ogrē, ignorējot Covid-19 ierobežojumus.

Ulmanis un Dičs taisnojās, ka viņi bija ieradušies kafejnīcā, lai veiktu kontrolpirkumu, taču saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Kontrolpirkuma veikšanas kārtība", veicot pakalpojuma kontrolpirkumu, tas uzskatāms par pabeigtu un tiek pārtraukts brīdī, kad pakalpojuma sniedzējs ir piekritis sniegt pakalpojumu. Noteikumi nosaka arī to, ka policijas iestādes vadītājs nodrošina kontrolpirkuma veikšanai paredzēto naudas līdzekļu uzskaiti un aktā norāda iesaistītajai personai nododamo naudas līdzekļu apmēru un naudas zīmju numurus, kā arī tehniskos līdzekļus, ja tos izmanto kontrolpirkuma veikšanai.

Atstādināšana no darba nav pašmērķis, bet instruments iespējamo kaitīgo seku novēršanai, norāda pašvaldība. Kā tas skaidrots tiesu praksē, minētās normas jēga un mērķis ir darba devējam nodrošināt tiesības atstādināt darbinieku no darba pienākumu veikšanas, ja darbinieks ir pieļāvis kādu pārkāpumu vai par to pastāv aizdomas, skaidro pašvaldībā.