2020.gada 12.janvārī netālu no Filipīnu galvaspilsētas Manilas izvirda ezera vidū esošais Tāla vulkāns, izmetot gaisā akmeņus, pelnus, tvaiku un biezus dūmu mākoņus. Vēlāk sekoja arī nelielas zemestrīces.

Daudziem tūkstošiem cilvēku nācās evakuēties no vietas, kas kādreiz pulcēja tūristu pūļus. Daļai pēc izvirduma vairs nebija kur atgriezties - bieza vulkānisko putekļu kārta bija apklājusi mājas un skolas.

Tāla vulkāns joprojām nav mitējies - no krātera ceļas dūmu strūkliņas, zemi zem kājām sašūpo nelielas zemestrīces.

Kopumā no tuvējās apkārtnes evakuējās 376 000 cilvēku, daudzi no kuriem patvērumu rada patversmēs un vēlāk, kad briesmas atkāpās, atgriezās putekļiem klātajos ciemos un pilsētās. Taču vulkāniskā sala Tāla ezerā joprojām tiek uzskatīta par pārāk bīstamu, un tās iedzīvotājiem aizliegts atgriezties mājās.

Viņa plāno atgriezties salā, tiklīdz valdība būs devusi atļauju to darīt, cerībā atgriezties pie iepriekšējā dzīvesveida - zemkopības un lopu audzēšanas, lai nodrošinātu sev iztiku. Kādreiz tūristi no vietējiem iedzīvotājiem varēja noīrēt zirgus, lai uz to mugurām dotos apskatīt iespaidīgo vulkāna krāteri.