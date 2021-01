Baltijas valstu premjeri mudina nodrošināt "AstraZeneca" vakcīnu piegādes pirms tās reģistrācijas

Atbilstoši līdzšinējiem iepirkumiem un ražotāju sniegtajai informācijai, kad varētu notikt piegāde, tuvākā lielākā iespējamā krava ir salīdzinoši neliels vakcīnu skaits no "Moderna" februārī, tāpēc augstāk minētā jauda vēl nebūs nepieciešama, skaidroja ministrs.

Kā ziņots, VM iepriekš iesniegtais plāns liecināja, ka šā gada pirmajā ceturksnī lielākais potenciālais vakcinēšanas apjoms tiek saistīts ar "AstraZeneca" vakcīnām, kuru apstiprināšana EZA ir aizkavējusies. Tiek plānots, ka no "AstraZeneca" gada pirmajā ceturksnī tiks saņemti ap 424 000 vakcīnu, no "CureVac" - 63 000, bet no "Moderna" - ap 42 000.