TVNET GRUPA sveic Ģimenes dienā!

EKSPERTA VIEDOKLIS

Sasniegt personīgos un darba mērķus

Konsultē Iveta Bikse, personālvadības un vadības konsultāciju zīmola talent+be partnere, darba un organizāciju psiholoģe

Foto: Privātais arhīvs

Pie viņas pēc padoma vēršas ne viens vien uzņēmums. Populārākais jautājums ir, kā vadīt savus cilvēkus tā, lai darbinieki sasniegtu konkrētus mērķus. Otrs populārākais un, kā uzskata pati Iveta, “patiesībā visbūtiskākais jautājums, ko uzdod darba devēji, ir – kā maniem vidējā un zemākā līmeņa vadītājiem, arī maniem projektu vadītājiem mācīt vadīt cilvēkus tā, lai būtu labs mikroklimats, lai tiktu sasniegti mērķi un darbinieki būtu apmierināti.”

Lūgta raksturot, kāds tad īsti ir ģimenei draudzīgs darba devējs, eksperte saka:

“Draudzīgs darba devējs ir tāds, pie kura strādājot cilvēks var satikt savu ģimeni un sasniegt sev būtiskus mērķus personīgajā dzīvē.

Attiecīgi manas vajadzības, kuras realizēju ģimenē, ir iespējamas. Tāpat ir iespējami mani mērķi darbā. Rezultātā necieš nedz darbs, nedz ģimene, tiek atrasts balanss starp privātiem un darba mērķiem.”

Eksperte uzsver: lai kļūtu par ģimenei draudzīgu uzņēmumu, ir tas patiešām jāgrib, jāspēj ieklausīties savos darbiniekos, jāspēj ieviest pārmaiņas un jādomā par labbūtību. To, vai uzņēmums patiesi ir draudzīgs ģimenei, ar saviem darbiem parādīs paši darbinieki. To ļoti labi uzrāda arī rekomendācijas indekss jeb NPS (Net Promoter's Score) NPS indekss. Šis ir ļoti populārs un vienkāršs veids, kā izmērīt darbinieku apmierinātību. "Darbinieki 10 ballu sistēmā novērtē, cik ļoti savu darba vietu ieteiktu draugiem un paziņām. Darba vietās, kur rādījums ir no 9 līdz 10, viss ir izcili; ja ir no 7 līdz 8, tad šie darbinieki iesaka darbavietu, bet ar iebildēm un niansēm. Attiecīgi, ja vērtējums ir zem 7, tas nozīmē, ka darbinieki visdrīzāk neieteiktu šo darbu."

Dažādās labbūtības sejas

Iveta atzīst, ka aizvien vairāk uzņēmumu sākuši domāt par darbinieku labbūtību, kas ir apsveicami.

“Darba devējiem ir jāspēj atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Kas ir svarīgākie jautājumi, ar kuriem vadītāji griežas pie augstākās vadības? Kas ir aktuāls, kas ir sāpīgie punkti? Par ko mani darbinieki šobrīd ir visvairāk gandarīti un kas viņiem ir lielākie izaicinājumi? Vai kā vadītājs pietiekoši un saprotami slavēju darbiniekus par to, par ko viņi ir visvairāk gandarīti?“

Tāpat eksperte atgādina, ka labbūtība nenozīmē, ka viss ir balts un pūkains. Nebūt ne! "Labbūtība ir konflikti, kopīga risinājumu meklēšana, diskusijas, jā, arī protesti un cīņa par savu taisnību! Tas tikai nozīmē, ka darbiniekiem nav vienalga, ka viņiem ir svarīgi sasniegt mērķi. Viņi nāk ar ierosinājumiem, kas, protams, rada konfliktus vai viedokļu sadursmi. Arī tāda ir labbūtības seja. Jāsatraucas nevis tad, kad sapulcēs un gaiteņos notiek skaļas diskusijas, bet tad, kad ir klusums, čukstēšanās gaiteņos un samierināšanās, sak “nav jau jēgas kaut ko teikt, nekas nemainīsies”.