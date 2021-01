PBK īpašnieku apsūdz par ES sankciju pārkāpumu, bet grib iztikt bez atklātas tiesas

Lai gan viņš atteicās identificēt apsūdzētos, pēc Re:Baltica ziņām, apsūdzēti ir Solodovs un Merimā, bet pie atbildības saucamās juridiskās personas ir Baltijas mediju alianse (BMA), kam pieder vairāku populāru Krievijas telekanālu pārraidīšanas tiesības Baltijā, un ar to saistītais Lielbritānijā reģistrētais uzņēmums Baltic Media Alliance Ltd.

Pēc prokurora vārdiem, šobrīd trīs no četriem iesaistītajiem ir lūguši procesu pabeigt ar vienošanos. Proti, tas nozīmē, ka persona atzīst savu vainu nodarījumā, vienojas ar prokuroru par saņemamo sodu un to apstiprina tiesa. Taču materiāli netiek izskatīti atklātā sēdē, ļaujot detalizēti saprast, kas noticis. “No resursu efektivitātes viedokļa vienošanās man šķiet optimāls iznākums,” teica prokurors. Lietā vēl esot jāpabeidz pāris apjomīgu tulkojumu, bet viņš esot apņēmības pilns lietu šādi vai tādi pabeigt divos mēnešos.

Visticamāk, Nacionālā mediju grupa (NMG) caur pagaru uzņēmumu ķēdi saņēma naudu par Krievijas TV kanālu pārraidīšanu Baltijā. No 25 BMA Baltijā pārraidītajiem kanāliem drošības dienesti pieķērās diviem: REN TV un Pirmais kanāls. Cik saprotams, nauda par tiem skaitīta nevis tieši no BMA, bet caur Lielbritānijā reģistrēto BMA Ltd, kas formāli pieder vienam no aizdomās turētajiem, igaunim Merimā. Oficiāli tiesības izplatīt šos kanālus Baltijā pieder BMA meitasfirmai TEM LV.