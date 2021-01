Rimšēviča advokāti apgalvo, ka viens no lieciniekiem piespiests atzīties neizdarītā noziegumā

Viens no Rimšēviča advokātiem Mārtiņš Kvēps sociālajā tīklā "Twitter" raksta, ka informējis Eiropas Savienības Tiesu (EST) "par galvenā apsūdzības liecinieka Ziemeļa vēstuli, kurā viņš raksta, ka piespiests atzīties noziegumā, kuru nav izdarījis, sīki paskaidrojot piespiešanas nepatiesi liecināt apstākļus".

No Kvēpa plašāku skaidrojumu aģentūrai LETA patlaban nav izdevies iegūt. Tāpat aģentūrai LETA nav izdevies sazināties ar Ziemeļa advokātu Alekseju Ponomarjovu.

Rimšēviča krimināllietā, kurā apsūdzēts arī uzņēmējs Māris Martinsons, apsūdzību uztur prokurore Viorika Jirgena. Viņa ar prokuratūras preses sekretāres Aigas Eidukas starpniecību aģentūrai LETA teica, ka visi krimināllietas apstākļi iepriekš ir pārbaudīti un patlaban lieta atrodas Rīgas rajona tiesā, līdz ar to šai tiesu instancei jāvērtē prokuratūras savāktie pierādījumi un liecības. Plašāk Rimšēviča aizstāvības pausto prokuratūrā nekomentēja.

Lietas uzraugošā prokurore Jirgena iepriekš pastāstīja, ka KNAB šo lietu sācis pēc divu TKB pārstāvju iesnieguma, kurā abi lietā figurējot kā kukuļdevēji, taču esot atbrīvoti no kriminālatbildības, jo viņi labprātīgi vērsušies tiesībsargājošajās iestādēs ar informāciju par šo notikumu. LETA zināms, ka šīs personas ir "Trasta komercbankas" bijušais valdes loceklis Ziemelis un kādreizējais akcionārs Igors Buimisters.

Jirgena iepriekš stāstīja, ka viens no akcionāriem vērsies pie Rimšēviča 2010.gadā ar lūgumu palīdzēt jautājumos saistībā ar FKTK, apmaiņā piedāvājot Rimšēvičam apmaksātu atpūtas braucienu uz Kamčatku. Savukārt 2012.gadā šis akcionārs kopā ar vēl citu atkārtoti vērsies pie Rimšēviča, lūdzot palīdzēt citos jautājumos saistībā ar FKTK. Kā samaksu Rimšēvičs pieprasījis 500 000 eiro, kas tiktu samaksāta divās daļās - viena pirms un viena pēc FKTK lēmuma.

Kā vienu no palīdzības veidiem, ko Rimšēvičs sniedzis, prokurore minēja palīdzību atbilžu sagatavošanā uz FKTK uzdotajiem jautājumiem saistībā ar bankas likviditātes un nerezidentu jautājumiem.

Jirgena arī skaidroja, ka Rimšēvičam neizdevās pilnībā paveikt no viņa prasīto, tādēļ tika samaksāta tikai pirmā daļa jeb 250 000 eiro. No prokurores skaidrotā izriet, ka Martinsonam šajā noziedzīgajā nodarījumā bijusi starpnieka loma - viņš saņēmis 10% no kopējās kukuļa summas. Prokurore piebilda, ka kukuļošana veikta skaidrā naudā.