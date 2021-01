Trešdaļa jauno Covid-19 gadījumu reģistrēta Rīgā, pieaugums arī Daugavpilī, Jelgavā un Grobiņā

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 228 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 185 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 184 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Līdz ar to Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 63 027, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 1138, kas ir 1,82% no visiem inficētajiem.

Starp 12 mirušajiem viens cilvēks ir no 55 līdz 60 gadu vecumam, četri no 60 līdz 70 gadiem, četri no 70 līdz 80 gadiem, divi no 80 līdz 85 gadiem, bet viens mirušais ir vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem.