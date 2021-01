Kā atpazīt agresīvu braucēju un pareizi reaģēt uz ceļu huligāna provokāciju

"Tas ir labs atgādinājums piedomāt pie savām braukšanas manierēm. Policijas uzliktais sods daļai autovadītāju spēj "atvērt acis", līdz ar to viņi turpmāk izvēlas braukt daudz drošāk," norāda speciāliste.

Viņa piebilst, ka viena no problēmām, kas traucē efektīvāk cīnīties ar ceļu huligāniem ir konkrēto autovadītāju tiesiskais nihilisms – noteikumu apzināta ignorēšana un necieņa pret apkārtējiem autovadītājiem/ satiksmes dalībniekiem un to drošību. Vēl viena problēma varētu būt arī Valsts policijas resurss, jo nav iespējams izsekot līdzi ikvienam autovadītājam un to veiktajām darbībām ceļu satiksmē. "Kamēr policija atrodas reidā atklāti, visi satiksmes dalībnieki pārvietojās tik pareizi, ka labāk nevarētu vēlēties. Protams, darbu apgrūtina arī tas, ka daudzi braucēji "gādīgi" dara zināmu citiem, ka priekšā ir policija. Kolīdz tiek izmantota slēptā metode vai netrafarētas policijas mašīnas, autoceļš pārvēršas līdz nepazīšanai."