No ieslodzījuma atbrīvotie Covid-19 slimnieki varēs izmantot apmaksātās tūristu mītnes

Tieslietu ministrijā (TM) informēja, ka ik gadu no ieslodzījuma vietām tiek atbrīvoti apmēram 3000 personu, no tām mazāk nekā 10% nav noteiktas dzīvesvietas, bet attiecībā uz notiesātajiem normatīvie akti noteic ieslodzījuma vietas pienākumu risināt jautājumus ar pašvaldībām šādos gadījumos, un lielākajā daļā gadījumu situācijas tiek atrisinātas.

Pieņemtie grozījumi paredz, ka no ieslodzījuma vietas atbrīvotais izolācijas vai mājas karantīnas laikā uzturēsies epidemioloģiski drošos apstākļos tūristu mītnē, kur uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas pilnībā sedz valsts. Šajā laikā atbrīvotais saņems Nacionālā veselības dienesta noteiktā ģimenes ārsta nodrošināto veselības aprūpi.

Nepieciešamības gadījumā pašvaldības sociālais dienests personai piešķirs pabalstu krīzes situācijā līdz 150 eiro, kurš tiks izmantots aptiekas izrakstītu rēķinu par nepieciešamajiem medikamentiem un to piegādes izdevumiem uz tūristu mītni apmaksai. Valsts kompensēs pašvaldības izdevumus šādu pabalstu izmaksai 100% apmērā.

Tā kā nepastāv iespēja nodrošināt atbrīvotā veselības aprūpes izdevumu segšanu citā veidā, tad pašvaldībām ir jākompensē visi izdevumi. Pabalsta apjoms ir noteikts, ņemot vērā faktu, ka atbrīvotais no kontaktpersonas var kļūt par Covid-19 slimnieku, viņam var būt nepieciešami medikamenti piemēram, antibiotikas, kā arī to, ka personai var būt citas sarežģītas hroniskas slimības, kuru ārstēšanai ir nepieciešami medikamenti, turklāt šajā summā iekļaujas arī medikamentu piegādes izdevumi uz tūristu mītni. Šāda pabalsta piešķiršana neizslēdz citas sociālās palīdzības saņemšanu no pašvaldības pēc uzturēšanās laika tūristu mītnē beigām.