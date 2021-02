Armands Šķēle par savu auto: "Visa Rīga dzirdēja, kad ar to braucu"

Ballītes, bēgšana no policijas, gozēšanās "dzelteno" izdevumu pirmajās lapaspusēs vai pat uz vāka, un paralēli arī aizraušanās ar labām automašīnām, jo sportista dzīvē un karjerā bija periodi, kad naudas bija ļoti daudz un varēja atļauties gandrīz visu, ko sirds kāro.

Savā autobiogrāfijā Šķēle raksta, ka, atceroties pagātnes notikumus, var arī pateikt, ar kādu auto tobrīd pārvietojies. Viņš saka, ka ir liels auto fans, "kā jau jebkurš normāls džeks", un "es pat atceros, kādas dziesmas skanēja kurā mašīnā; katrai mašīnai bija sava dziesma, kas asociējās tieši ar to".

Sarunā ar TVNET basketbolists neslēpj, ka autobraucēja karjeru sācis ar Peugeot, taču viņa mīļākā mašīna bijusi Cayenne Magnum. Tātad visaptveroši pilnveidota populārā apvidus automobiļa Porsche Cayenne versija, kas pārbūvēta vācu tūninga ateljē TechArt. Tā meistari pēc saviem ieskatiem pārveido automobili gan ārēji, gan arī salonā un spēj paaugstināt arī auto veiktspēju; Cayenne gadījumā jauda var sasniegt pat 700 zirgspēkus, taču tā ir atkarīga no izvēlētā bāzes modeļa.

Lai vai kā, par savu Cayenne Magnum Armands Šķēle saka tā: "Visa Rīga dzirdēja, kad ar to braucu. Tas bija mans sapnis, ko tolaik varēju atļauties. Domāju, ka jebkurš profesionāls sportists par pirmo lielo naudu grib sev nopirkt dārgu mašīnu. Tikai pēc tam nāk sapratne, ka jēga liela jau no tā nav. Tikai rij daudz benzīna, dārga apdrošināšana un apkopes. To jau saprot tikai ar gadiem. Var arī nopirkt dīzelīti un braukt mierīgāk. Bez soda kvītīm par neatļautā vietā novietotu mašīnu."