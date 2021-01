Slēpās no policistiem, ieguļojoties sniegā. Kā aizritēja komandantstundas uzraudzība naktī uz svētdienu?

Tāpat mājsēdes laikā, kad personām aizliegts pārvietoties pēc plkst.22 bez attaisnojoša iemesla, ir piemēroti arī sodi 1000 eiro apmērā, kā, piemēram, Viļānu novadā, kur personas pārvietojās automašīnā no dažādām mājsaimniecībām, bija agresīvi noskaņotas un atteicās sniegt paskaidrojumu.

Kopumā mājsēdes laikā ir apturēti deviņi transportlīdzekļu vadītāji, kuri sēdušies pie stūres, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē, taču viens no tiem arī bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām. Divi no transportlīdzekļu vadītājiem, atrodoties alkohola reibumā, izraisīja avārijas, vienā gadījumā uzbraucot ceļa zīmei, taču otrā gadījumā - stāvēšanai novietotai automašīnai un no notikuma vietas aizbrauca, taču likumsargi viņu noskaidroja un aizturēja.