"Tā bija liela stratēģiska kļūda ar smagām sekām." Pavļuts atklāj vakcīnu iepirkuma dienesta pārbaudes rezultātus

Lai gan dienesta pārbaudē secināts, ka amatpersonas nav rīkojušās prettiesiski un nav pārkāpušas dienesta pilnvaras, tomēr, vērtējot procesu, kā notikusi lēmumu pieņemšana, secināts, ka "viennozīmīgi nav ievēroti labas pārvaldības principi," sacīja ministrs. Tiesa, "Secināts, ka neviena no amatpersonām nav rīkojusies prettiesiski un nav pārkāpusi savas dienesta pilnvaras."

atklāj Pavļuts. "Neviens no procesa dalībniekiem nevar apliecināt, ka kāda no ministrijas augstākajām amatpersonām būtu devusi konkrētus rīkojumus."

Lēmums atteikties no “BioNTechPfizer” vakcīnām esot ticis balstīts uz dažādiem praktiskiem apsvērumiem, galvenokārt, to dārdzību, grūto lietojamību, kā arī uz priekšstatu, kas tās nebūs piemērotas lietošanai masveida vakcinācijai ģimenes ārstu praksēs, bet tikai slimnīcās, kur tam ir piemēroti apstākļi.

Pavļuts pauda, ka "Lēmums nav bijis pareizs, it īpaši no šodienas viedokļa, kad Latvijai trūkst vakcīnu, kad ir aizkavējusies "AstraZeneca" apstiprināšana un piegāde, kad "Moderna" vakcīnas mūs sasniedz ļoti mazā apjomā, kad Latvija ir viena no valstīm, kas visvairāk atpaliek vakcinēšanas apjoma ziņā.