Statistika liecina, ka cilvēku tirdzniecības upuru skaits pasaulē stabili pieaug, un Latvija joprojām ir cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes un ekspluatācijas mērķa valsts, tāpat cilvēku tirdzniecības upuri no Latvijas tiek ekspluatēti ārvalstīs.

"Lai nepieļautu cilvēku tirdzniecības upuru skaita progresējošu pieaugumu Latvijā, ne tikai mūsu valstī, bet arī valstīs, no kurienes pie mums ierodas darba ņēmēji migranti, mērķtiecīgi ir jāstrādā pie cilvēku tirdzniecības cēloņu, kas cilvēkus padara ievainojamus un neaizsargātus pret riskiem tikt ekspluatētiem, novēršanas - nevienlīdzības, kas marginalizē dažādas sabiedrības grupas, nabadzības un bezdarba," norāda IeM valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

2020.gadā Latvijā par cilvēku tirdzniecības upuriem tika atzītas 48 personas: 34 vīrieši, 12 sievietes un divas nepilngadīgas personas. No viņiem 18 ir Tadžikistānas valstspiederīgie, 17 - Latvijas, septiņi - Indijas un seši - Uzbekistānas.

37 personas cietušas no darba ekspluatācijas būvniecībā, pārtikas rūpniecībā, lauksaimniecībā un uzkopšanā, desmit personas - no seksuālās ekspluatācijas, bet viena persona no piespiedu fiktīvām laulībām.