Vakcīnas neiejaucas gēnos, nesterilizē un nenogalina imunitāti

Šis apgalvojums ir maldinošs. Izraēlā kopumā dzīvo ap deviņiem miljoniem cilvēku. Britu medijs The Guardian 31. janvārī ziņoja, ka Izraēlā katrs trešais no kopumā deviņiem miljoniem iedzīvotāju saņēmis vismaz pirmo vakcīnas devu. Par to jau iepriekš rakstīja Re:Check. Šajā valstī līdz šim ir lielākais vakcinēto īpatsvars. Izraēlas Veselības ministrijas sniegtā informācija liecina, ka no 715 425 cilvēkiem tikai 317 jeb 0,04% saslima nedēļu pēc abu vakcīnas devu saņemšanas jeb laikā, kad sagaidāma maksimālā imunitātes sasniegšana. No vakcinētajiem, kas bija inficējušies, vien 16 cilvēkiem jeb 0,002% no visiem vakcinētajiem bija vajadzīga hospitalizācija. Medijs The New York Times raksta, ka saslimstība vakcinēto vidū salīdzinājumā ar nevakcinētajiem samazinājusies arī pēc pirmās devas saņemšanas.