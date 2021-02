Vakar otro vakcīnas pret Covid-19 devu saņēmuši 155 cilvēki

Vakar vakcinēšana pret Covid-19 ar pirmo devu notikusi Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā, kur pirmo devu saņēma 198 personas, un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, kur vakcinēti 18 cilvēki. Pirmo vakcīnas devu saņēma arī Madonas slimnīcā, Aizkraukles slimnīcā, Jelgavas pilsētas slimnīcā un Liepājas reģionālajā slimnīcā, kur katrā no tām vakcinētas desmit personas.

Tikmēr no ar otro devu vakcinētajiem 81 to saņēma Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, 36 - Cēsu klīnikā, 22 - nacionālajā rehabilitācijas centrā "Vaivari", seši - Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, seši - Jelgavas pilsētas slimnīcā, divi - Tukuma slimnīcā un divi Rīgas 1.slimnīcā.

No visiem pirmās potes saņēmējiem 151 bijusi ārstniecības persona, bet vēl 105 - ārstniecības iestādes darbinieki. Savukārt otro vakcīnas devu vakar saņēma 102 ārstniecības personas un 53 ārstniecības iestādes darbinieki.

Līdz šim kopumā pirmo poti pret Covid-19 Latvijā saņēmuši 18 065 cilvēki, no kuriem 80,5% jeb 14 538 vakcināciju noslēguši, jo viņiem ievadīta arī otrā pote.

No 28.decembra kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.